Yıldız futbolcu transfer teklifini resmen açıkladı! "Galatasaray beni istedi"

Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor... Gelecek yıl üç kulvarda birden mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edecek bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Önceliği hücum hattında veren Cimbom'da yıldız futbolcu, Galatasaray'dan teklif aldığını açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.06.2019 14:35 Güncelleme Tarihi: 09.06.2019 14:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





