09 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Yıldız futbolcu transfer teklifini resmen açıkladı! "Galatasaray beni istedi"

Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor... Gelecek yıl üç kulvarda birden mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edecek bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Önceliği hücum hattında veren Cimbom'da yıldız futbolcu, Galatasaray'dan teklif aldığını açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.06.2019 14:35 Güncelleme Tarihi: 09.06.2019 14:44
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Yıldız futbolcu transfer teklifini resmen açıkladı! Galatasaray beni istedi

Çifte kupayı müzesine götürerek başarılı bir sezon geçiren ve gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrilmiş durumda.

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Yıldız futbolcu transfer teklifini resmen açıkladı! Galatasaray beni istedi

Yeni sezonda üç kulvarda mücadele edecek olan Cimbom, geniş rotasyonlu bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı.

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Yıldız futbolcu transfer teklifini resmen açıkladı! Galatasaray beni istedi

Yönetimin öncelikli amacı ise yeni transferleri sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirmek.

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Yıldız futbolcu transfer teklifini resmen açıkladı! Galatasaray beni istedi

Geçtiğimiz sezon transferde geç kalındığı için ağır eleştirilere maruz kalan sarı-kırmızılı kurmaylar, bu sezon aynı hatayı tekrarlamak istemiyor.

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Yıldız futbolcu transfer teklifini resmen açıkladı! Galatasaray beni istedi

Bu sefer elini çabuk tutan Mustafa Cengiz ve yönetimi, şimdiden 4 isimle prensip anlaşmasına vardı.

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