09 Haziran 2019, Pazar
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Yıldız futbolcu transfer teklifini resmen açıkladı! "Galatasaray beni istedi"
Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor... Gelecek yıl üç kulvarda birden mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edecek bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Önceliği hücum hattında veren Cimbom'da yıldız futbolcu, Galatasaray'dan teklif aldığını açıkladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 09.06.2019 14:35 Güncelleme Tarihi: 09.06.2019 14:44
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