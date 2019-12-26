Yıldız futbolcu resmen açıkladı! "Galatasaray'a hayır denmez"

Galatasaray, ocak transferi için golcü bombasını patlatmaya hazırlanıyor... Sarı-kırmızılılar, hücum hattında Radamel Falcao, Ryan Babel, Belhanda, Feghouli gibi isimlerin yanına genç ve patlamayı bekleyen bir yeteneği kadrosuna katmak için girişimlere başlamıştı. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar listesinin başına sürpriz bir ismi yazmıştı. Galatasaray'ın transferdeki gözdesi de ateşi yaktı. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 02:19 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 07:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





