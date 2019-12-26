26 Aralık 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Yıldız futbolcu resmen açıkladı! "Galatasaray'a hayır denmez"

Galatasaray, ocak transferi için golcü bombasını patlatmaya hazırlanıyor... Sarı-kırmızılılar, hücum hattında Radamel Falcao, Ryan Babel, Belhanda, Feghouli gibi isimlerin yanına genç ve patlamayı bekleyen bir yeteneği kadrosuna katmak için girişimlere başlamıştı. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar listesinin başına sürpriz bir ismi yazmıştı. Galatasaray'ın transferdeki gözdesi de ateşi yaktı. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 02:19 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 07:42
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Yıldız futbolcu resmen açıkladı! Galatasaray'a hayır denmez

Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında depaslamanda Göztepe ile karşılaşan ve İzmir'den mağlubiyetle dönen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

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Yıldız futbolcu resmen açıkladı! Galatasaray'a hayır denmez

Tuzlaspor galibiyetinin ardından yeniden yükselişe çıkmayı planlayan cimbomda işler istenildiği gibi gitmemişti.

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Yıldız futbolcu resmen açıkladı! Galatasaray'a hayır denmez

Yeni transferlerin yaşadığı formsuzluklar ve yenilen goller, bardağı taşıran son damla olmuştu.

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Yıldız futbolcu resmen açıkladı! Galatasaray'a hayır denmez

Teknik direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'a transfer talebinde bulunmuş ve büyük bir operasyon yapacağının sinyalini vermişti!

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Yıldız futbolcu resmen açıkladı! Galatasaray'a hayır denmez

Terim, konu ile ilgili yaptığı açıklamda oyuncularının oynadığı oyuna dair üzgünlüğünü dile getirirken, "Ben dahil hepimiz bu gidişatın bedelini ödeyeceğiz.

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