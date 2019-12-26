Galatasaray'da şok ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti...

Sezona rüya gibi giren Galatasaray, Belhanda ve Feghouli gibi yıldızların yanına Babel, Falcao, Seri, Nzonzi, Lemina gibi yıldız isimleri eklemiş ve sezon öncesi şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağının sinyallerini vermişti. Sarı-kırmızılılar, 2 sezon üst üste kazanılan şampiyonluğun ardından Avrupa'da üstün başarı hedefiyle yola çıkarken, umduğunu bulamamıştı... Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından lig maçlarında da performans düşüklüğü yaşayan Cimbom'da Nzonzi kadro dışı bırakılmış ve ocak ayında gidecek ilk isim olarak listenin başına eklenmişti. Galatasaray'da Nzonzi'nin yanı sıra Belhanda, Seri, Nagatomo ve Mariano gibi isimlerinden takımdan ayrılması beklenirken Fatih Terim'den flaş bir karar geldi. Terim sezon başında büyük umutlarla transfer edilen yıldız futbolcuyu satış listesine koydu. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 02:08 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 07:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





