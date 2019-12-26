26 Aralık 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da şok ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti...

Sezona rüya gibi giren Galatasaray, Belhanda ve Feghouli gibi yıldızların yanına Babel, Falcao, Seri, Nzonzi, Lemina gibi yıldız isimleri eklemiş ve sezon öncesi şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağının sinyallerini vermişti. Sarı-kırmızılılar, 2 sezon üst üste kazanılan şampiyonluğun ardından Avrupa'da üstün başarı hedefiyle yola çıkarken, umduğunu bulamamıştı... Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından lig maçlarında da performans düşüklüğü yaşayan Cimbom'da Nzonzi kadro dışı bırakılmış ve ocak ayında gidecek ilk isim olarak listenin başına eklenmişti. Galatasaray'da Nzonzi'nin yanı sıra Belhanda, Seri, Nagatomo ve Mariano gibi isimlerinden takımdan ayrılması beklenirken Fatih Terim'den flaş bir karar geldi. Terim sezon başında büyük umutlarla transfer edilen yıldız futbolcuyu satış listesine koydu. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 02:08 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 07:36
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Galatasaray'da şok ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti...

Sezona görkemli bir başlangıç yapan Galatasaray, binlerce taraftarının önünde Falcao, Seri, Lemina, Nzonzi, Babel gibi yıldızlarla resmi sözleşme imzalayarak yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağının sinyallerini vermişti.

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Galatasaray'da şok ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti...

Teknik Direktör Fatih Terim, yaptığı açıklamada, "Bir hayalim var" diyerek taraftarlarına Avrupa'da kupa istediğinin mesajını da vermişti...

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Galatasaray'da şok ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti...

Sarı-kırmızılılar, PSG ve Real Madrid'e karşı aldığı farklı mağlubiyetlerle vites düşürmüştü...

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Galatasaray'da şok ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti...

Sezon başında büyük umutlarla kadroya dahil edilen Kolombiyalı star Radamel Falcao'nun da yaşadığı ağır sakatlık, gol yollarındaki etkinin azalmasına sebep olmuştu.

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Galatasaray'da şok ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti...

Galatasaray, Süper Lig'de son olarak oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı Ankaragücü karşılaşmasında en ağır darbesinin yemiş ve Terim'in bazı isimlerle kesin olarak yollarını ayıracaklarını, Ocak ayında bunu gerçekleştireceklerini aktarılmıştı.

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