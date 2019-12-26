26 Aralık 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Babel'e büyük şok!

FFP anlaşması nedeniyle oyuncu satmak zorunda olan Sarı-Kırmızılılar'dan flaş bir hamle geldi. Uzak Doğu ve Arap kulüplerinin ilgisini çeken Babel de listeye eklendi. Performansı tartışılan Hollandalı yıldız iyi bir teklif gelirse gözden çıkarılacak. Sol kanada Onyekuru monte edilecek.

Giriş Tarihi: 26.12.2019 09:19 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 09:21
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Galatasaray'a Babel'e büyük şok!

Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala G.Saray'da hareketlilik artıyor...

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Galatasaray'a Babel'e büyük şok!

Birçok yıldız isimle yolları ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar'la listeye yeni bir isim eklendi.

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Galatasaray'a Babel'e büyük şok!

Takvim'in haberine göre; sezon başında büyük umutlarla alınan Ryan Babel de gözden çıkarıldı.

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Galatasaray'a Babel'e büyük şok!

TRANSFER İÇİN SATIŞ ŞART!

UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması gereği oyuncu satmak zorunda olan yönetim, Uzak Doğu ve Arap kulüplerinin ilgisini çeken Hollandalı yıldızı satış listesine ekledi.

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Galatasaray'a Babel'e büyük şok!

YERİNE OYNAYACAK İSİM HAZIR

Performansı tartışma konusu olan Babel'in satışı konusunda Fatih Terim de onayı verdi.

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