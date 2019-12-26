Galatasaray'a Babel'e büyük şok!

FFP anlaşması nedeniyle oyuncu satmak zorunda olan Sarı-Kırmızılılar'dan flaş bir hamle geldi. Uzak Doğu ve Arap kulüplerinin ilgisini çeken Babel de listeye eklendi. Performansı tartışılan Hollandalı yıldız iyi bir teklif gelirse gözden çıkarılacak. Sol kanada Onyekuru monte edilecek.