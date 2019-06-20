20 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Yıldız futbolcu isyan etti! "Bırakın Galatasaray'a gideyim"

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sezonu çifte kupayla tamamlayan sarı-kırmızılılar, neredeyse her bölgeye oyuncu bakıyor. Geniş rotasyonlu bir kadro kurmayı amaçlayan Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinde yer alan yıldız futbolcu, kulübüne rest çekerek Galatasaray'da oynamak istediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 20.06.2019 15:11
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Yıldız futbolcu isyan etti! Bırakın Galatasaray'a gideyim

Yeni sezon öncesi Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Yıldız futbolcu isyan etti! Bırakın Galatasaray'a gideyim

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek sarı kırmızılılarda hedef bol alternatifli bir kadroya sahip olmak.

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Yıldız futbolcu isyan etti! Bırakın Galatasaray'a gideyim

Fatih Hoca'nın istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Cimbom, hem ligde hem de Devler Ligi'nde mücadele edebilecek kadro kurmak istiyor.

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Yıldız futbolcu isyan etti! Bırakın Galatasaray'a gideyim

Bu bağlamda yönetim bir kaç oyuncuya transfer teklifinde bulundu.

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Yıldız futbolcu isyan etti! Bırakın Galatasaray'a gideyim

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Sparta Praglı Benjamin Tetteh kulübüne rest çekti.

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