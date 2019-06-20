20 Haziran 2019, Perşembe
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Yıldız futbolcu isyan etti! "Bırakın Galatasaray'a gideyim"
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sezonu çifte kupayla tamamlayan sarı-kırmızılılar, neredeyse her bölgeye oyuncu bakıyor. Geniş rotasyonlu bir kadro kurmayı amaçlayan Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinde yer alan yıldız futbolcu, kulübüne rest çekerek Galatasaray'da oynamak istediğini söyledi.
Giriş Tarihi: 20.06.2019 15:11
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