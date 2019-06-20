20 Haziran 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Onyekuru resti çekti
Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli payı olan Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru, kulübü Everton'a yine sarı-kırmızılı takımı işaret etti.
Giriş Tarihi: 20.06.2019 19:13 Güncelleme Tarihi: 20.06.2019 19:14
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"