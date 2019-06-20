20 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Onyekuru resti çekti

Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli payı olan Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru, kulübü Everton'a yine sarı-kırmızılı takımı işaret etti.

Giriş Tarihi: 20.06.2019 19:13 Güncelleme Tarihi: 20.06.2019 19:14
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Onyekuru resti çekti

Henry Onyekuru kendi işini kendisi hallediyor! Galatasaray'da gösterdiği performansla şampiyonlukta önemli katkısı bulunan Nijeryalı oyuncu mukavelesi bittiği için kulübü Everton'a dönmüştü.

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Onyekuru resti çekti

İngiliz ekibinin yine başka takıma göndermek istediği kanat oyuncusu adres olarak Galatasaray'ı gösterdi.

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Onyekuru resti çekti

MENAJERİ ARACILIĞIYLA İLETTİ

"Galatasaray'da kalmak istiyorum" diyen Onyekuru menajeri aracılığıyla gönlünde yine sarı-kırmızılı kulübün olduğunu bildirdi.

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Onyekuru resti çekti

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Onyekuru'nun Everton Kulübü'ne açık ve net bir şekilde "Kariyerime ve geleceğime Galatasaray'da devam etmek istiyorum.

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Onyekuru resti çekti

Fatih Terim'in ve Galatasaray'ın benden ne istediğini çok iyi biliyorum.

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