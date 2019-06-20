20 Haziran 2019, Perşembe
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Galatasaray'da şok ayrılık! İşte yeni takımı
Sezonu çifte kupayla tamamlayan ve yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağladı. İç transferde de hareketli günler geçiren Cimbom'da beklenmedik bir ayrılık gerçekleşiyor. İşte yıldız futbolcunun yeni takımı...
Giriş Tarihi: 20.06.2019 14:09 Güncelleme Tarihi: 20.06.2019 14:13
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