20 Haziran 2019, Perşembe

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Galatasaray'da şok ayrılık! İşte yeni takımı

Sezonu çifte kupayla tamamlayan ve yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağladı. İç transferde de hareketli günler geçiren Cimbom'da beklenmedik bir ayrılık gerçekleşiyor. İşte yıldız futbolcunun yeni takımı...

Giriş Tarihi: 20.06.2019 14:09 Güncelleme Tarihi: 20.06.2019 14:13
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Galatasaray'da şok ayrılık! İşte yeni takımı

Geçtiğimiz sezon iki kupayı da müzesine götürerek başarılı bir sezon geçiren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

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Galatasaray'da şok ayrılık! İşte yeni takımı

Yeni sezonda üç kulvarda birden yarışacak olan Cimbom'un asıl amacı Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek.

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Galatasaray'da şok ayrılık! İşte yeni takımı

Takviye çalışmalarını sürdüren teknik direktör Fatih Terim, oldukça yoğun geçecek sezonunda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak istediğini yönetime bildirdi.

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Galatasaray'da şok ayrılık! İşte yeni takımı

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Aslan, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı ve Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor ile anlaşmaya vardı.

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Galatasaray'da şok ayrılık! İşte yeni takımı

Galatasaray'ın bu 4 ismi önümüzdeki günlerde KAP'a bildirmesi bekleniyor.

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