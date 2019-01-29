Yıldız forvetten flaş açıklama! Galatasaraya...

Yıldız forvetten flaş açıklama! "Galatasaray'a..."

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray, forvet arayışlarına devam ediyor. Sarı-Kırmızılıların geçtiğimiz günlerde resmi teklif yaptığı yıldız futbolcudan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Golcü ismin menajeri de transferle ilgili konuştu.

Giriş Tarihi: 29.01.2019 19:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





