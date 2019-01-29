29 Ocak 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Yıldız forvetten flaş açıklama! "Galatasaray'a..."

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray, forvet arayışlarına devam ediyor. Sarı-Kırmızılıların geçtiğimiz günlerde resmi teklif yaptığı yıldız futbolcudan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Golcü ismin menajeri de transferle ilgili konuştu.

Giriş Tarihi: 29.01.2019 19:05
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Yıldız forvetten flaş açıklama! Galatasaraya...

Galatasaray'da forvet krizi bir türlü çözülemiyor.

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Yıldız forvetten flaş açıklama! Galatasaraya...

Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala yönetim, hala forvet transferi yapabilmiş değil.

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Yıldız forvetten flaş açıklama! Galatasaraya...

Gomis'in ayrılmasından sonra geçen 7 aylık dönemde, Eren Derdiyok da kadro dışı bırakılmış ancak buna rağmen iki futbolcunun yerlerine transfer yapılmamıştı.

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Yıldız forvetten flaş açıklama! Galatasaraya...

Alan ve Pato transferleri için Dubai'ye giden Abdurrahim Albayrak da eli boş dönmüştü.

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Yıldız forvetten flaş açıklama! Galatasaraya...

Kadrosunda Sinan Gümüş ve Muğdat hariç forveti bulunmayan ve yoluna 3 kulvarda devam eden Galatasaray'ın, kısa zamanda takıma forvet katması bekleniyor.

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