29 Ocak 2019, Salı
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Galatasaray Diagne bombasını böyle patlattı! İşte transfer bedeli...
Devre arası transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray transfer bombasını resmen patlattı. Şampiyonluk adaylarından olan Kasımpaşa'da sürpriz gelişmeler peş peşe yaşandı. İşte yeni transfere dair bilgiler ve Galatasaray ile Diagne detayı...
Giriş Tarihi: 29.01.2019 14:31 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 16:25
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Diagne bombası böyle patladı! Transfer bedeli...
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Diagne bombası böyle patladı! Transfer bedeli...
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Diagne bombası böyle patladı! Transfer bedeli...
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Diagne bombası böyle patladı! Transfer bedeli...
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Diagne bombası böyle patladı! Transfer bedeli...
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