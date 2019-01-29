Galatasaray Diagne bombasını böyle patlattı! İşte transfer bedeli...

DIAGNE, NEDEN GALATASARAY PAYLAŞIMLARI YAPTI?

Senegalli golcü, sosyal medya hesabından son yaptığı Galatasaray formalı paylaşımı bir süre sonra yine kaldırmıştı. Daha sonra hesabını donduran futbolcu, kafaları iyice karıştırırken bu işin perde arkası belli oldu.