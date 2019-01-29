29 Ocak 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray Diagne bombasını böyle patlattı! İşte transfer bedeli...

Devre arası transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray transfer bombasını resmen patlattı. Şampiyonluk adaylarından olan Kasımpaşa'da sürpriz gelişmeler peş peşe yaşandı. İşte yeni transfere dair bilgiler ve Galatasaray ile Diagne detayı...

Giriş Tarihi: 29.01.2019 14:31 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 16:25
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Diagne bombası böyle patladı! Transfer bedeli...
Diagne bombası böyle patladı! Transfer bedeli...

Ara transfer dönemine mutlak forvet parolası ile çıkan Galatasaray, aradığı golcü ya da golcüleri kadroya katmakta zorluk çekerken bomba bir gelişme ortaya çıktı.

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Diagne bombası böyle patladı! Transfer bedeli...
Diagne bombası böyle patladı! Transfer bedeli...
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Diagne bombası böyle patladı! Transfer bedeli...
Diagne bombası böyle patladı! Transfer bedeli...

Kasımpaşa'nın ve Süper Lig'in golcü yıldızı Mbaye Diagne, Galatasaray paylaşımları yapıp silmişti.

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Diagne bombası böyle patladı! Transfer bedeli...
Diagne bombası böyle patladı! Transfer bedeli...

Instagram hesabından 'Diagne Galatasaray ile prensipte anlaştı' notu bulunan fotoğrafı önce paylaştı; sonra bu paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırdı.

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Diagne bombası böyle patladı! Transfer bedeli...
Diagne bombası böyle patladı! Transfer bedeli...

DIAGNE, NEDEN GALATASARAY PAYLAŞIMLARI YAPTI?
Senegalli golcü, sosyal medya hesabından son yaptığı Galatasaray formalı paylaşımı bir süre sonra yine kaldırmıştı. Daha sonra hesabını donduran futbolcu, kafaları iyice karıştırırken bu işin perde arkası belli oldu.

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