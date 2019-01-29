Galatasaray Di Santonun peşinde!

Galatasaray Di Santo'nun peşinde!

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir'i takibine sürdüren Galatasaray, bir yandan da santrfor transferi için tüm gücü ile çalışıyor. Alman basınının iddiasına göre Galatasaray, Schalke'nin Arjantinli golcüsü Franco Di Santo'yu kadrosuna katmak için çaba harcıyor.