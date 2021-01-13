Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı sonrası Marcao'nun penaltı atışı gündem oldu!

Özellikle kullandığı penaltı vuruşuyla sosyal medyada gündeme oturan Brezilyalı savunmacı konuyla alakalı yaptığı açıklamada "Daha önce Portekiz'de bu şekilde penaltı attım. Galatasaray'da da fırsat yakaladım. Çalıştığım bir penaltı ve bu penaltı kaleciler için çok zor, kurtarmaları kolay değil" ifadelerini kullandı.