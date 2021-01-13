13 Ocak 2021, Çarşamba

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Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı sonrası Marcao'nun penaltı atışı gündem oldu!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 120 dakikasının 1-1 eşitlikle sonuçlanması üzerine seri penaltı atışlarına geçildi. Sarı kırmızılılarda 6. penaltı vuruşunda topun başına geçen Marcao, topa vuruş stiliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Brezilyalı savunmacıya yapılan o yorumlar...

Giriş Tarihi: 13.01.2021 10:13 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 10:36
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Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı sonrası Marcao'nun penaltı atışı gündem oldu!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Yeni Malatyaspor'u penaltılarla tur biletini alan sarı-kırmızılılarda Marcao, maç sonrası açıklamalar yaptı.

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Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı sonrası Marcao'nun penaltı atışı gündem oldu!

Özellikle kullandığı penaltı vuruşuyla sosyal medyada gündeme oturan Brezilyalı savunmacı konuyla alakalı yaptığı açıklamada "Daha önce Portekiz'de bu şekilde penaltı attım. Galatasaray'da da fırsat yakaladım. Çalıştığım bir penaltı ve bu penaltı kaleciler için çok zor, kurtarmaları kolay değil" ifadelerini kullandı.

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Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı sonrası Marcao'nun penaltı atışı gündem oldu!

Marcao'nun bu vuruşu sosyal medyada gecenin en çok konuşulanları arasına girdi.

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Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı sonrası Marcao'nun penaltı atışı gündem oldu!

İşte o yorumlar...

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Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı sonrası Marcao'nun penaltı atışı gündem oldu!
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