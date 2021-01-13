13 Ocak 2021, Çarşamba

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Spor yazarları Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray Yeni Malatyaspor'u seri penaltı atışlarından malup ederek, adını çeyrek finale yazdırdı. Usta isimler sarı kırmızılıların bu galibiyetini değerlendirirken haftasonu ligde oynanacak Beşiktaş derbisine de değindi. İşte o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 13.01.2021 09:13
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Spor yazarları Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi Ziraat Türkiye Kupası

SERKAN KORKMAZ - KISMET...

Adem, Emre Akbaba, Babel ve Belhanda'dan biriyle yer değiştirse maçın ibresi hayli Galatasaray'a doğru kayardı. Galatasaray'ın en iyisi Linnes'ti ve bu benim için hayli şaşırtıcıydı. Elindeki kadrodan hoşnut olmadığını her fırsatta hissettiren Terim'in dün akşam ideale yakın bir 11'le çıkması kupayı hor gören herkese hayli önemli bir mesajdı.

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Spor yazarları Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi Ziraat Türkiye Kupası

Fatih Hoca öyle ya da böyle önündeki her kulvarda en iddialı şekilde sona kadar gitmeyi şiar edindiğini yine ispatlamış oldu ama takımı bu isteğe karşılık verecek performanstan uzaktı.

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Spor yazarları Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi Ziraat Türkiye Kupası

Golsüz geçilen ilk yarıda (her şeye rağmen) bir seyir keyfi vardı ve izleyenlere leziz bir ikinci yarı vadediyordu. Fakat öyle olmadı. Galatasaray'da Linnes koşularına cevap alamıyor, Belhanda'ysa Malatya'da adeta aktif dinlenmedeydi.

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Spor yazarları Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi Ziraat Türkiye Kupası

Siz siz olun "ceza yayında topla buluşan Diagne" diye bir ifade duyarsanız asla heyecanlanmayın. Keza Senegalli o noktada topla buluşunca (her seferinde) kendi etrafında dönerek bir şey deniyor ve genelde top rakipte kalıyor.

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Spor yazarları Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi Ziraat Türkiye Kupası

Dakikalar ilerledikçe Malatya'nın temposu rakibine oranla çok daha belirgin şekilde düştü ve kalesine yaslandı ve uzatmaya gidildi. Etebo ve kaleci Fatih Öztürk'ün, pek çok kişiye göre kendilerinden daha G.Saraylı olan Umut Bulut'a hediye ettikleri gol tam evlere şenlikti.

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