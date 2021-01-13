13 Ocak 2021, Çarşamba

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Göksel Gümüşdağ'dan İrfan Can Kahveci açıklaması! Galatasaray...

Transfer döneminde kadrosuna önemli transferler yapmak isteyen Galatasaray'da, gündemdeki isimlerden birisi de İrfan Can Kahveci. Teknik Direktör Fatih Terim'in de resmen açıklaması üzerine, milli yıldızın sarı kırmızılı camiaya gelip gelmeyeceği merak konusu. Başakşehir kulübü başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can'ın transferine ilişkin ortaya atılan iddialara cevap verdi. İşte o açıklama... | Galatasaray transfer haberleri (GS transferleri)

Giriş Tarihi: 13.01.2021 14:16 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 14:23
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Göksel Gümüşdağ'dan İrfan Can Kahveci açıklaması! Galatasaray...

Süper Lig'de yaz transfer döneminde bugüne kadar istediği oyuncuları transfer edemeyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonrasında transfer listesini açıklamış ve İrfan Can ile Visca'nın ismini vermişti.

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Göksel Gümüşdağ'dan İrfan Can Kahveci açıklaması! Galatasaray...

FİNCAN GÖNDERMESİ

Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği bu yıldız oyuncularda sıcak gelişmeleri yaşanıyor. Başakşehir, Fatih Terim'in açıklamasının ardından sosyal medya hesabından 'Kahve Fincanı' paylaşımı yapıp göndermeden bulunmuştu.

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Göksel Gümüşdağ'dan İrfan Can Kahveci açıklaması! Galatasaray...

TAYLAN VE OĞULCAN'DAN GÖNDERME

Aynı şekilde milli yıldız İrfan Can Kahveci'nin en yakın arkadaşları olan Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı'nın da golden sonra yaptığı hareket de İrfan Can'a bir gönderme olarak algılanmıştı.

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Göksel Gümüşdağ'dan İrfan Can Kahveci açıklaması! Galatasaray...

GÜMÜŞDAĞ KONUŞTU

Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sesli bir şekilde dile getirdiği İrfan Can Kahveci için bu konuda en yetkili isim olan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan resmi açıklama geldi.

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Göksel Gümüşdağ'dan İrfan Can Kahveci açıklaması! Galatasaray...

"ALBAYRAK ZİYARETE GELDİ"

Gümüşdağ, Sarı-kırmızılı kulübün 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın kendisini ziyarete geldiğini, çay-kahve içtiklerini ancak transferle ilgili resmi bir görüşme yapmadıklarını dile getirdi.

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