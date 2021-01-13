Göksel Gümüşdağ'dan İrfan Can Kahveci açıklaması! Galatasaray...

TAYLAN VE OĞULCAN'DAN GÖNDERME

Aynı şekilde milli yıldız İrfan Can Kahveci'nin en yakın arkadaşları olan Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı'nın da golden sonra yaptığı hareket de İrfan Can'a bir gönderme olarak algılanmıştı.