Yeni Galatasaray start alıyor! İşte Fatih Terim'in Gaziantep FK maçı 11'i

Üst üste 2 kez şampiyon olan ve geçtiğimiz yıl da ligi 6. bitiren Galatasaray, takıma gelen takviyelerle birlikte yeni sezona güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Sakatlıklarından dolayı Muslera ve Emre Akbaba'dan yoksun sahaya çıkacak Aslan'ın tek hedefi mutlak 3 puan... Bu kapsamda teknik direktör Fatih Terim de, Gaziantep FK maçı öncesi sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. İşte Cimbom'un Antep maçı muhtemel 11'i... | Son dakika Galatasaray haberleri