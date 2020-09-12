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Yeni Galatasaray start alıyor! İşte Fatih Terim'in Gaziantep FK maçı 11'i

Üst üste 2 kez şampiyon olan ve geçtiğimiz yıl da ligi 6. bitiren Galatasaray, takıma gelen takviyelerle birlikte yeni sezona güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Sakatlıklarından dolayı Muslera ve Emre Akbaba'dan yoksun sahaya çıkacak Aslan'ın tek hedefi mutlak 3 puan... Bu kapsamda teknik direktör Fatih Terim de, Gaziantep FK maçı öncesi sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. İşte Cimbom'un Antep maçı muhtemel 11'i... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 12.09.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 10:25
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Yeni Galatasaray start alıyor! İşte Fatih Terim'in Gaziantep FK maçı 11'i

Cemil Usta Sezonu'nu 6. sırada bitiren Galatasaray, 2020-2021 sezonunu bugün Gaziantepspor maçıyla açıyor.

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Yeni Galatasaray start alıyor! İşte Fatih Terim'in Gaziantep FK maçı 11'i

Corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak maçta yuvasını açacak Cimbom'da iki eksik göze çarpıyor. Geçen sezon sakatlanan Muslera ile Emre Akbaba bugün olmayacak.

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Yeni Galatasaray start alıyor! İşte Fatih Terim'in Gaziantep FK maçı 11'i

Yeni transfer Etebo'nun oynaması beklenmese de kulübede yer alacağı düşünülüyor. Sezonun ilk maçı saat 20.00'de başlayacak ve hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

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Yeni Galatasaray start alıyor! İşte Fatih Terim'in Gaziantep FK maçı 11'i

Geçen sezonu 56 puan toplayıp şampiyon Başakşehir'in 13 puan gerisinde tamamlayan sarı-kırmızılılar, sezona galibiyetle başlamak istiyor.

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Yeni Galatasaray start alıyor! İşte Fatih Terim'in Gaziantep FK maçı 11'i

Transfer döneminde 7 oyuncuyu kadroya katan Galatasaray'da Arda Turan sahaya kaptan olarak çıkacak. Kaleci Fatih Öztürk ve sağ bek Omar Elabdellaoui'nin de 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

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