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Galatasaray'da ilk maç öncesi dikkat çeken o detay! Falcao ve Arda Turan...

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu Gaziantep FK maçıyla açacak Galatasaray, sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim, idmanlarda sık sık oyuncularını uyarırken, Radamel Falcao ve Arda Turan konusunda ise dikkat çeken bir detay vardı... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 12.09.2020 11:14
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Galatasaray'da ilk maç öncesi dikkat çeken o detay! Falcao ve Arda Turan...

Süper Lig'in açılış haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Galatasaray'da tüm gözler 3 puana çevrildi.

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Galatasaray'da ilk maç öncesi dikkat çeken o detay! Falcao ve Arda Turan...

Son dönemde beklenen transfer hamlelerinin yapılmaması ve gündeme gelen yüksek menajer komisyonu iddialarıyla zor günler geçiren sarı-kırmızılılar, Florya'da kenetlendi.

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Galatasaray'da ilk maç öncesi dikkat çeken o detay! Falcao ve Arda Turan...

Milliyet'in haberine göre, bu durum Galatasaraylı oyuncular ve teknik direktör Fatih Terim'i hırslandırırken, tüm camianın yeni sezona çok motive olduğu belirtildi.

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Galatasaray'da ilk maç öncesi dikkat çeken o detay! Falcao ve Arda Turan...

FALCAO VE ARDTA TURAN FIRTINASI!
Takımın tecrübeli isimlerinden Radamel Falcao ve Arda Turan'ın idmanlardaki da hırslı görüntüsü ve yüksek konsantrasyonu hem yönetimde hem teknik heyette memnuniyet yaratırken, genel olarak takımın motivasyonu da takdir topladı.

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Galatasaray'da ilk maç öncesi dikkat çeken o detay! Falcao ve Arda Turan...

Gaziantep FK maçı öncesi oyuncularıyla kıs abir toplantı yapan teknik direktör Fatih Terim de açılış maçlarının önemine değindi.

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