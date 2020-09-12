Galatasaray'da ilk maç öncesi dikkat çeken o detay! Falcao ve Arda Turan...

FALCAO VE ARDTA TURAN FIRTINASI!

Takımın tecrübeli isimlerinden Radamel Falcao ve Arda Turan'ın idmanlardaki da hırslı görüntüsü ve yüksek konsantrasyonu hem yönetimde hem teknik heyette memnuniyet yaratırken, genel olarak takımın motivasyonu da takdir topladı.