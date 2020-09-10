10 Eylül 2020, Perşembe

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Transferi duyurdu! Galatasaray...

Transferde hareketli saatler yaşayan Galatasaray, yeni sezon öncesi gündeminde yer alan isimler ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların orta saha bölgesi flaş bir futbolcu ile görüştüğü iddia edildi. İşte detyalar...| Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 10.09.2020 11:02
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Transferi duyurdu! Galatasaray...

Süper Lig'de yeni sezon için yoğun bir transfer trafiği yürüten Galatasaray, son olarak kadrosuna 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Peter Etebo'yu kattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Transferi duyurdu! Galatasaray...

Golcü oyuncusu Adem Büyük ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, orta saha transferine odaklanmış durumda...

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Transferi duyurdu! Galatasaray...

Fransız gazeteci Manu Lonjon, Galatasaray'ın görüşme gerçekleştirdiği ismi duyurdu.

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Transferi duyurdu! Galatasaray...

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Lonjon, sarı-kırmızılı takımın geçtiğimiz hafta sonu Rennes forması giyen Clement Grenier ile görüştüğünü duyurdu.

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Transferi duyurdu! Galatasaray...

29 yaşındaki orta saha oyuncusunun, şu an Portekiz ekibi Porto ve İngiliz temsilcisi Aston Villa ile de temas halinde olduğunu bildirdi.

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