12 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Ve beklenen oldu! Diagne'ye dev teklif...

Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın golcü ismi Diagne ile yollarını ayırıyor. Performansıyla hayal kırıklığı yaratan golcü oyuncuya Suudi Arabistan takımlarının zemin yokladığı belirtiliyor. Sarı kırmızılı takıma son olarak Mbaye Diagne için iyi bir teklif geldi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemine dair o gelişme...

Giriş Tarihi: 12.06.2019 09:19 Güncelleme Tarihi: 12.06.2019 09:23
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Ve beklenen oldu! Diagne'ye dev teklif...

Galatasaray'da yeni transferler için çalışmalar sürüyor ancak bir yandan da eldeki oyuncuların da satılması gündemde.

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Ve beklenen oldu! Diagne'ye dev teklif...

Özellikle yeni transferler için ihtiyaç duyulan para, oyuncu satma ile elde edilecek. Galatasaray yönetimi bu nedenle işi sıkı tutuyor ve gelen transfer tekliflerini de değerlendiriyor.

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Ve beklenen oldu! Diagne'ye dev teklif...

Sarı kırmızılı takıma son olarak Mbaye Diagne için iyi bir teklif geldi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemine dair o gelişme...

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Ve beklenen oldu! Diagne'ye dev teklif...

Galatasaray, ara transfer döneminde forvet transferi için birçok oyuncuyla görüşmüştü.

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Ve beklenen oldu! Diagne'ye dev teklif...

Bir türlü listedeki isimlerle anlaşma sağlanamayınca, sezonun ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 20 gol atan Mbaye Diagne, Aslan olmuştu.

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