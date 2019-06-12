12 Haziran 2019, Çarşamba
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Ve beklenen oldu! Diagne'ye dev teklif...
Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın golcü ismi Diagne ile yollarını ayırıyor. Performansıyla hayal kırıklığı yaratan golcü oyuncuya Suudi Arabistan takımlarının zemin yokladığı belirtiliyor. Sarı kırmızılı takıma son olarak Mbaye Diagne için iyi bir teklif geldi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemine dair o gelişme...
Giriş Tarihi: 12.06.2019 09:19 Güncelleme Tarihi: 12.06.2019 09:23
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