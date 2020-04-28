Yabancı hocadan Fatih Terim'e büyük övgü! "O bir idol"

Galatasaray'ın fizik kondisyoneri Alberto Bartali, İtalya'da yayın yapan Radyo Sportiva'ya konuştu. Sarı kırmızılı isim, Türkiye'de corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle lige verilen arayı değerlendirirken, Fatih Terim hakkında önemli sözler sarf etti ve "O dev bir karakter" dedi.