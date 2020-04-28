28 Nisan 2020, Salı

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Yabancı hocadan Fatih Terim'e büyük övgü! "O bir idol"

Geçtiğimiz sezon devre arasında teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda getirilen İtalyan kondisyoner Alberto Bartali, ülke basınına konuşurken Fatih Terim'e değinmeden duramadı. Bartali, "Türkiye'de Fatih Terim bir idol" ifadelerini kullandı. İşte Bartali'nin açıklamalarının tamamı...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 15:26
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Yabancı hocadan Fatih Terim'e büyük övgü! O bir idol

Galatasaray'ın fizik kondisyoneri Alberto Bartali, İtalya'da yayın yapan Radyo Sportiva'ya konuştu. Sarı kırmızılı isim, Türkiye'de corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle lige verilen arayı değerlendirirken, Fatih Terim hakkında önemli sözler sarf etti ve "O dev bir karakter" dedi.

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Yabancı hocadan Fatih Terim'e büyük övgü! O bir idol

Bartali'nin konu ile ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde;

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Yabancı hocadan Fatih Terim'e büyük övgü! O bir idol

"Corona virüsü nedeniyle var olan hasarı minimuma indirmeye çalışıyoruz ama şu anda antrenmanlar hakkında konuşamıyoruz.

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Yabancı hocadan Fatih Terim'e büyük övgü! O bir idol

Evde, istediğimiz antrenmanı yapamıyoruz. Oyuncularım 40 gündür izolasyonda. Onlarla beraber görüntülü konuşma yapsak bile bu istenildiği gibi olmuyor.

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Yabancı hocadan Fatih Terim'e büyük övgü! O bir idol

Türkiye'de geri dönüş için kesin bir tarih yok. Temel sorunumuz, takım sporlarındaki temel unsurun yani 'topla çalışmanın' eksik olması.

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