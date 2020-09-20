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Galatasaraylı yıldızdan ayrılık sözleri! "Transferimle ilgili..."

Süper Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi ve puanını 6'ya yükseltti. Maçın ardından adı transfere karışan sarı-kırmızılı takımın yıldızı açıklamalarda bulunurken, teknik direktör Fatih Terim de konuyla ilgili konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 20.09.2020 23:06 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 23:06
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Galatasaraylı yıldızdan ayrılık sözleri! Transferimle ilgili...

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Marcao, Başakşehir karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

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Galatasaraylı yıldızdan ayrılık sözleri! Transferimle ilgili...

Başakşehir karşısında galibiyeti hak ettiklerini belirten Marcao, "Harika bir galibiyet aldık. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar birbirleri için mücadele eden bir Galatasaray takımı vardı.

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Galatasaraylı yıldızdan ayrılık sözleri! Transferimle ilgili...

Bu yüzden takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi başladık ama henüz çok erken ve bu seri galibiyetleri sürdürmek zorundayız" dedi.

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Galatasaraylı yıldızdan ayrılık sözleri! Transferimle ilgili...

Kendi performansını da değerlendiren Marcao, "Hazırlık dönemini iyi geçirdim. Kendimi iyi hazırladım. Hocama ve yardımcılarına teşekkür etmek istiyorum.

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Galatasaraylı yıldızdan ayrılık sözleri! Transferimle ilgili...

Bunu tek başıma yapmadım. Beni iyi hazırladılar. Etrafımda tecrübeli isimler var ve bana güven veriyorlar" şeklinde konuştu.

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