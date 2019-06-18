18 Haziran 2019, Salı
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Wesley Sneijder Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı
Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giyen Wesley Sneijder, Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor. Son olarak Katar Ligi ekiplerinden Al Gharafa forması giyen ve adı sarı-kırmızılılarla da anılan Hollandalı yıldızın yeni takımının belli olduğu iddia edildi.
Giriş Tarihi: 18.06.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 18.06.2019 10:39
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