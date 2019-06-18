18 Haziran 2019, Salı

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Wesley Sneijder Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giyen Wesley Sneijder, Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor. Son olarak Katar Ligi ekiplerinden Al Gharafa forması giyen ve adı sarı-kırmızılılarla da anılan Hollandalı yıldızın yeni takımının belli olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 18.06.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 18.06.2019 10:39
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Wesley Sneijder Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin resmi olarak başlamasıyla birlikte hareketlilik başladı.

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Wesley Sneijder Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Gündemdeki isimlerden biri de 2013-2017 yılları arasında Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder.

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Wesley Sneijder Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Son olarak Al Gharafa forması giyen ve kulübüyle sözleşmesi sona eren yıldız oyuncu sarı-kırmızılı takıma önerilmişti.

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Wesley Sneijder Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Ancak teknik heyet Hollandalı futbolcunun transferini veto etmişti.

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Wesley Sneijder Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Fanatik'in haberine göre, Katar ekibinden ayrılan ve kulüp arayışı içerisinde olan yıldız futbolcunun yeniden Türkiye'ye döneceği iddia edildi. İşte detaylar...

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