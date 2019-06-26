Wesley Sneijder Galatasaray'a geri mi dönüyor? Menajeri açıkladı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşanıyor. 2013-2017 yılları arasında Sarı-Kırmızılı formayı giyen ve gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Wesley Sneijder'in Galatasaray'a geri döneceği iddia edildi. Hollandalı yıldızın menajeri Guido Albers, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 26.06.2019 18:59 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 19:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





