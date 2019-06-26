26 Haziran 2019, Çarşamba
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Wesley Sneijder Galatasaray'a geri mi dönüyor? Menajeri açıkladı
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşanıyor. 2013-2017 yılları arasında Sarı-Kırmızılı formayı giyen ve gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Wesley Sneijder'in Galatasaray'a geri döneceği iddia edildi. Hollandalı yıldızın menajeri Guido Albers, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 26.06.2019 18:59 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 19:47
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