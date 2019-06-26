26 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Wesley Sneijder Galatasaray'a geri mi dönüyor? Menajeri açıkladı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşanıyor. 2013-2017 yılları arasında Sarı-Kırmızılı formayı giyen ve gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Wesley Sneijder'in Galatasaray'a geri döneceği iddia edildi. Hollandalı yıldızın menajeri Guido Albers, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 26.06.2019 18:59 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 19:47
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Wesley Sneijder Galatasaray'a geri mi dönüyor? Menajeri açıkladı

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor...

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Wesley Sneijder Galatasaray'a geri mi dönüyor? Menajeri açıkladı

Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, transferde ince eleyip sık dokuyor.

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Wesley Sneijder Galatasaray'a geri mi dönüyor? Menajeri açıkladı

Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor ve Yusuf Erdoğan transferlerini açıklamak için gün sayan Sar-Kırmızılılarda taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

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Wesley Sneijder Galatasaray'a geri mi dönüyor? Menajeri açıkladı

Son olarak Katar ekiplerinden Al Gharafa forması giyen ve takımıyla sözleşmesi sona eren Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in Türkiye'ye döneceği iddia edilmişti.

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Wesley Sneijder Galatasaray'a geri mi dönüyor? Menajeri açıkladı

Hollandalı futbolcunun Türkiye'ye döneceği yönündeki iddialara menajeri Guido Albers açıklık getirdi.

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