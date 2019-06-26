Galatasaray'da 1 ayrılık 1 transfer!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan sarı-kırmızılılarda gözler transfere çevrilmişti. Bursaspor'dan Yusuf Erdoğan ve Şener Özbayraklı transferleri ile start alan transfer operasyonunda teknik direktör Fatih Terim'in raporlarına göre çalışmalar devam ediyor. Bir yandan takıma katılacak isimler ile ilgili çalışmalar sürerken Galatasaray'a sürpriz bir transfer teklifi geldi ve İngiltere'den bir oyuncunun transferi ile ilgili de müjdeli haber geldi. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika transfer gelişmeleri... Son dakika Galatasaray transfer haberleri...