26 Haziran 2019, Çarşamba
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Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu!
Ara transfer döneminde Galatasaray'dan Stuttgart'a 12 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak, takımının küme düşmesinin ardından ayrılık kararı almıştı. Alman ekibinde etkili bir performans sergileyerek hem Bundesliga'da 'Yılın Çaylağı' seçilen hem de Avrupa devlerinin radarına giren milli stoperin transferi sonuçlanmak üzere. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.06.2019 18:34 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 18:41
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