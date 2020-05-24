Wesley Sneijder Galatasaray'a geri dönüyor! İşte yeni görevi

Sezonun ikinci yarısında yakaladığı büyük çıkışla şampiyonluk yarışına dahil olan Galatasaray, bir yandan 2020-21 sezonu için de kolları sıvadı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda 2013-2017 arasında Galatasaray forması giyen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in geri döneceği iddia edildi. Son dakika Galatasaray haberleri...