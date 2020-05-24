24 Mayıs 2020, Pazar

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Wesley Sneijder Galatasaray'a geri dönüyor! İşte yeni görevi

Sezonun ikinci yarısında yakaladığı büyük çıkışla şampiyonluk yarışına dahil olan Galatasaray, bir yandan 2020-21 sezonu için de kolları sıvadı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda 2013-2017 arasında Galatasaray forması giyen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in geri döneceği iddia edildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 24.05.2020 17:58 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 17:59
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Wesley Sneijder Galatasaray'a geri dönüyor! İşte yeni görevi

Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifasının ardından yeni yardımcı antrenörün kim olacağı merak konusu olmuştu.

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Wesley Sneijder Galatasaray'a geri dönüyor! İşte yeni görevi

Hasan Şaş'ın istifasının ardından Fatih Terim'in teknik ekibine Galatasaray'da daha önce forma giymiş yabancılar oyuncuların getirileceği iddia edilmişti.

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Wesley Sneijder Galatasaray'a geri dönüyor! İşte yeni görevi

Bu koltuk için Albert Riera ve Johan Elmander'in ismi ön plana çıkmıştı.

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Wesley Sneijder Galatasaray'a geri dönüyor! İşte yeni görevi

Son olarak ise Mario Jardel'in ismi de Fatih Terim'in yardımcısı olarak anılmıştı.

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Wesley Sneijder Galatasaray'a geri dönüyor! İşte yeni görevi

'SNEIJDER HAZIR'
Hollanda basını ise sürpriz bir iddia ortaya attı. RTL Nieuws'in haberine göre Wesley Sneijder, daha önce forma giydiği takımlardan birisinde antrenörlük hayatına başlamaya hazırlık yaptığı iddia edildi.

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