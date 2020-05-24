25 Mayıs 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Alan Mozo için mesaj! "Galatasaray'ı bekliyoruz"

Mariano'nun yerine genç ve dinamik sağ bek arayan Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim geldi. Meksika Ligi takımlarından UNAM Pumas'ın 23 yaşındaki sağ beki Alan Mozo'yu gündemine alana sarı kırmızılı ekip için kulübün başkanından transfer açıklaması geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.05.2020 18:29 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 06:53
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Alan Mozo için mesaj! Galatasaray'ı bekliyoruz

Galatasaray'da Mariano'nun yerine transfer edilebileceği konuşulan Meksika Ligi takımlarından UNAM Pumas'ın 23 yaşındaki sağ beki Alan Mozo için kulübün başkanı Jesus Ramirez'den transfer açıklaması geldi: "Galatasaray'ı bekliyoruz"

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Alan Mozo için mesaj! Galatasaray'ı bekliyoruz

"BİZİM AMACIMIZ AVRUPA'YA GÖNDERMEK"

Henüz herhangi bir takımdan üst düzey yetkili ile görüşme olmadı ancak bu kulübün yıllardır felsefesi oyuncuları geliştirip, Avrupa'ya göndermektir. Mozo'nun da Galatasaray tarafından beğenilmesi bizim için önemli bir gelişme ancak resmi teklif gelmesi gerekiyor.

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Alan Mozo için mesaj! Galatasaray'ı bekliyoruz

"CİDDİ TEKLİFİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Onu gönderdiğimiz zaman onun yerine takımda bir oyuncu geçecektir, olmazsa da transfer yaparız. Şu anda durumu sportif direktör ve hocamız ile konuştum ancak ciddi bir teklif geldiğinde düşüneceğiz. Şu anda hala spekülasyon.

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Alan Mozo için mesaj! Galatasaray'ı bekliyoruz

"KULÜBÜN İLERLEMESİ LAZIM"

Tüm seçenekleri değerlendireceğiz. Şu anda corona virüsü, ekonomik olarak bizi etkiledi ve önümüzdeki dönemde de sorun yaratacak gibi gözüküyor. Kulübün en iyi şekilde ilerlemesi için elimizden gelen her şeyi yapmak üzere yol haritası çizmiş durumdayız.

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Alan Mozo için mesaj! Galatasaray'ı bekliyoruz

ALAN MOZO KİMDİR?

Salgın sebebiyle verilen ara öncesinde ligde 17 maçta sahaya çıkan Alan Mozo, Meksika kariyerinde 83 maçta 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. 1.75 boyuncaki Meksikalı oyuncu, hızı ve enerjisiyle öne çıkan bir oyun sergiliyor.

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