Alan Mozo için mesaj! "Galatasaray'ı bekliyoruz"

"BİZİM AMACIMIZ AVRUPA'YA GÖNDERMEK"

Henüz herhangi bir takımdan üst düzey yetkili ile görüşme olmadı ancak bu kulübün yıllardır felsefesi oyuncuları geliştirip, Avrupa'ya göndermektir. Mozo'nun da Galatasaray tarafından beğenilmesi bizim için önemli bir gelişme ancak resmi teklif gelmesi gerekiyor.