24 Mayıs 2020, Pazar

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Galatasaray'a transferde dev rakip! Belhanda'nın yerine...

Sezonun sona ermesiyle birlikte takımı gençleştirmek, maaş bütçesini düşürmek ve transfere kaynak yaratmak adına Faslı yıldızı Younes Belhanda'yı transfer listesine koyan Galatasaray, tecrübeli futbolcunun alternatifi belirlemişti. Sarı-kırmızılıların kadrosuna kazandırmak istediği yıldız futbolcunun transferinde güçlü bir rakip çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.05.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 17:36
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Galatasaray'a transferde dev rakip! Belhanda'nın yerine...

Corona virüsü salgını sonrası lige verilen arayı yeni sezonun transfer planlamasını yaparak değerlendiren Galatasaray, genç oyuncular üzerinde yoğunlaşıyor.

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Galatasaray'a transferde dev rakip! Belhanda'nın yerine...

Sarı-kırmızılı takımda, sezon sonu iyi bir bonservis bedeli gelmesi halinde Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın satılması gündemde...

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Galatasaray'a transferde dev rakip! Belhanda'nın yerine...

Teknik direktör Fatih Terim de Belhanda'nın ayrılma ihtimaline karşılık o mevkide forma giyebilecek alternatifleri belirledi.

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Galatasaray'a transferde dev rakip! Belhanda'nın yerine...

Bu doğrultuda kulüp gündemine, İtalya Serie B ekiplerinden Perugia'da forma giyen Vlad Dragomir'i almıştı.

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Galatasaray'a transferde dev rakip! Belhanda'nın yerine...

İtalya ile Portekiz basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, 21 yaşındaki Rumen futbolcuyla ilgilenen takımlar kervanına Benfica da katıldı.

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