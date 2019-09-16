16 Eylül 2019, Pazartesi

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Veysel Sarı'dan Belhanda'ya ziyaret! İşte o konuşma

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etmişti. Mücadelenin son anlarında sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda, Veysel Sarı'nın müdahalesi ile sakatlık geçirmişti. Kasımpaşa'nın deneyimli futbolcusu Veysel Sarı, Belhanda'yı hastanede ziyaret etti. İşte ikilinin gerçekleştirdiği o konuşma...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 20:06 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 20:06
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Veysel Sarı'dan Belhanda'ya ziyaret! İşte o konuşma

Kasımpaşa maçında aldığı darbe sonrasında operasyon geçiren Younes Belhanda'nın dün özel bir ziyaretçisi vardı.

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Veysel Sarı'dan Belhanda'ya ziyaret! İşte o konuşma

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiği maçın son anlarında Veysel Sarı'nın dizi Belhanda'nın yüzüne gelmişti.

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Veysel Sarı'dan Belhanda'ya ziyaret! İşte o konuşma

Faslı futbolcu mücadeleyi tamamlamış ancak karşılaşma sonrası yapılan kontrollerde çenesinde parçalı kırıklar tespit edilmişti.

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Veysel Sarı'dan Belhanda'ya ziyaret! İşte o konuşma

Yıldız futbolcu başarılı bir ameliyat geçirirken talishiz pozisyonun içinde olan Veysel Sarı'dan örnek bir davranış geldi

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Veysel Sarı'dan Belhanda'ya ziyaret! İşte o konuşma

Futbol Arena'nın haberine göre, Kasımpaşa takımının kaptanı Veysel Sarı, soluğu hastanede aldı ve son dakikalarda darbesiyle sakatlanan Belhanda'yı hastanede ziyaret etti.

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