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Veysel Sarı'dan Belhanda'ya ziyaret! İşte o konuşma
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etmişti. Mücadelenin son anlarında sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda, Veysel Sarı'nın müdahalesi ile sakatlık geçirmişti. Kasımpaşa'nın deneyimli futbolcusu Veysel Sarı, Belhanda'yı hastanede ziyaret etti. İşte ikilinin gerçekleştirdiği o konuşma...
Giriş Tarihi: 16.09.2019 20:06 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 20:06
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