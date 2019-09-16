Veysel Sarı'dan Belhanda'ya ziyaret! İşte o konuşma

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etmişti. Mücadelenin son anlarında sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda, Veysel Sarı'nın müdahalesi ile sakatlık geçirmişti. Kasımpaşa'nın deneyimli futbolcusu Veysel Sarı, Belhanda'yı hastanede ziyaret etti. İşte ikilinin gerçekleştirdiği o konuşma...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 20:06 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 20:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





