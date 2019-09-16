16 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Belhanda gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray, Süper Lig'in 4.haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 1-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu. Haftayı galibiyetle kapatan Galatasaray'da Belhanda'nın sakatlığı galibiyete gölge düşürdü. Faslı oyuncu maçın son dakikalarında Kasımpaşalı Veysel Sarı ile girdiği mücadele sırasında çenesine aldığı darbe sonrasında yerde kaldı. Sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra maça devam eden Belhanda'nın durumunun ciddi olduğu karşılaşma sonrasında anlaşıldı. Çene kemiğinde kırıklar oluşan Belhanda'nın 2 aylık bir süre forma giymemesi bekleniyordu. Ancak Faslı yıldız ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 16.09.2019 16:12 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 16:13
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Galatasaray'da Belhanda gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray, yıldız futbolcusu Belhanda'nın sakatlık haberiyle sarsıldı...

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Galatasaray'da Belhanda gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

Kasımpaşa maçının 90. dakikasında Veysel Sarı ile girdiği pozisyonda çenesine darbe alan sarı-kırmızılı futbolcunun çene sol taraf mandibula kemiğinde ve çene sağ taraf ön bölgede olmak üzere iki kırık tespit edildi.

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Galatasaray'da Belhanda gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

Bunun üzerine Liv Hospital'da Doç Dr. Zeynep Sevim tarafından ameliyata alınan oyuncunun operasyonunun başarılı bir şekilde geçtiği açıklandı.

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Galatasaray'da Belhanda gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

Belhanda'nın tam olarak iyileşme süreci 2 ayı bulacak. Bu süreçte Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile Paris Saint Germain ligde ise Malatyaspor, Fenerbahçe ve G.Birliği ile oynayacak.

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Galatasaray'da Belhanda gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

BELHANDA DERBİDE OYNAYACAK MI?

İki sezon önce Latovlevici'yi özel maske ile oynatan sağlık heyeti, Belhanda için de maske hazırlatıyor.

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