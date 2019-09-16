Galatasaray'da Belhanda gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray, Süper Lig'in 4.haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 1-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu. Haftayı galibiyetle kapatan Galatasaray'da Belhanda'nın sakatlığı galibiyete gölge düşürdü. Faslı oyuncu maçın son dakikalarında Kasımpaşalı Veysel Sarı ile girdiği mücadele sırasında çenesine aldığı darbe sonrasında yerde kaldı. Sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra maça devam eden Belhanda'nın durumunun ciddi olduğu karşılaşma sonrasında anlaşıldı. Çene kemiğinde kırıklar oluşan Belhanda'nın 2 aylık bir süre forma giymemesi bekleniyordu. Ancak Faslı yıldız ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 16.09.2019 16:12 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 16:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





