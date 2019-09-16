16 Eylül 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da Belhanda gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...
Galatasaray, Süper Lig'in 4.haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 1-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu. Haftayı galibiyetle kapatan Galatasaray'da Belhanda'nın sakatlığı galibiyete gölge düşürdü. Faslı oyuncu maçın son dakikalarında Kasımpaşalı Veysel Sarı ile girdiği mücadele sırasında çenesine aldığı darbe sonrasında yerde kaldı. Sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra maça devam eden Belhanda'nın durumunun ciddi olduğu karşılaşma sonrasında anlaşıldı. Çene kemiğinde kırıklar oluşan Belhanda'nın 2 aylık bir süre forma giymemesi bekleniyordu. Ancak Faslı yıldız ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Giriş Tarihi: 16.09.2019 16:12 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 16:13
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"