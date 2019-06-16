16 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Vedat Muriç'ten kulübüne tepki

Transferin gözde isimlerinden Çaykur Rizesporlu Vedat Muriç'ten kulübüne tepki geldi. Golcü oyuncu, kendisi için Galatasaray'dan 10 milyon euro isteyen kulübüne mesaj gönderdi ve "Alacaklarımı da bırakacağım. Yeter ki bedeli aşağı çekin" dedi.

Giriş Tarihi: 16.06.2019 01:16 Güncelleme Tarihi: 16.06.2019 01:17
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Vedat Muriç'ten kulübüne tepki

Galatasaray'ın gündemindeki Vedat Muriç, gemileri yaktı...

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Vedat Muriç'ten kulübüne tepki

Kulübü Çaykur Rizespor'un 10 milyon euro bonservis bedeli istediği Kosovalı futbolcu, sarı-kırmızılı formayı giymek için resti çekti.

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Vedat Muriç'ten kulübüne tepki

Kendisinde ısrarcı olan Galatasaray'a gitmek istediğini her fırsatta dile getiren 25 yaşındaki golcü, Çaykur Rizesporlu yöneticilere mesaj gönderdi.

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Vedat Muriç'ten kulübüne tepki

Muriç, "Alacaklarımı da bırakacağım. Yeter ki bonservis bedelini aşağı çekin. Galatasaray'da oynamak istiyorum" sözlerini sarfetti.

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Vedat Muriç'ten kulübüne tepki

GÜNDEMDEKİ ADAM

Aslan'ın ezeli rakibi F.Bahçe'nin de devrede olmasını kullanan Karadeniz temsilcisinde Vedat'ın tavrı sonrası bonservis bedelini aşağı çekeceği öğrenildi.

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