16 Haziran 2019, Pazar
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Vedat Muriç'ten kulübüne tepki
Transferin gözde isimlerinden Çaykur Rizesporlu Vedat Muriç'ten kulübüne tepki geldi. Golcü oyuncu, kendisi için Galatasaray'dan 10 milyon euro isteyen kulübüne mesaj gönderdi ve "Alacaklarımı da bırakacağım. Yeter ki bedeli aşağı çekin" dedi.
Giriş Tarihi: 16.06.2019 01:16 Güncelleme Tarihi: 16.06.2019 01:17
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