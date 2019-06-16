Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Gelecek sezon üç kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılarda Diagne ve Belhanda derken flaş bir isimle yollar ayrılıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.06.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 16.06.2019 09:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





