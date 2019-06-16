16 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Gelecek sezon üç kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılarda Diagne ve Belhanda derken flaş bir isimle yollar ayrılıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.06.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 16.06.2019 09:55
  • 1
  • 13
Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da yeni sezonun kadro çalışmaları devam ediyor.

  • 2
  • 13
Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Sarı kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda transfer harekatını yürütürken, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular gözden geçiriliyor.

  • 3
  • 13
Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Galatasaray'da bu doğrultuda flaş bir ayrılık gündeme geldi.

  • 4
  • 13
Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Geçtiğimiz sezon takıma katılan yıldız isim forma şansı bulamadığı sarı-kırmızılı renklere veda etmek üzere...

  • 5
  • 13
Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Yeni adresi ise Galatasaray son iki sezondur şampiyonluk için yarıştığı Başakşehir...

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör