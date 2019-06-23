23 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Linnes için transfer açıklaması!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar birçok isimle temas halinde iken sözleşmeli futbolculara gelen teklifleri de değerlendirme kararı almıştı. Galatasaray yönetimi, Belhanda ve Feghouli'ye gelecek olan teklifleri reddedeceklerini açıklamıştı. Sarı-kırmızılı forma ile istikrarlı bir görüntü çizen Norveçli futbolcu Martin Linnes'in takımdaki geleceği merak ediliyordu. Rusya'dan Linnes için transfer açıklaması geldi. İşte transfer gelişmesinin detayları... Galatasaray son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 23.06.2019 19:41 Güncelleme Tarihi: 23.06.2019 19:42
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Linnes için transfer açıklaması!
Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
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Linnes için transfer açıklaması!
Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar transfer çalışmalarına devam ediyor.
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Linnes için transfer açıklaması!
Transferde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray yönetimi, bir yandan da takımdaki oyuncular ile ilgili kararlar almaya başladı.
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Linnes için transfer açıklaması!
Sarı-kırmızılılar, Belhanda ve Feghouli'yi satmayacaklarını kesin dir dille açıkladı.
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Linnes için transfer açıklaması!
Geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mbaye Diagne'yi satış listesine koyan Galatasaray, Arap takımları ile temas halinde.
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