23 Haziran 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Linnes için transfer açıklaması!
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar birçok isimle temas halinde iken sözleşmeli futbolculara gelen teklifleri de değerlendirme kararı almıştı. Galatasaray yönetimi, Belhanda ve Feghouli'ye gelecek olan teklifleri reddedeceklerini açıklamıştı. Sarı-kırmızılı forma ile istikrarlı bir görüntü çizen Norveçli futbolcu Martin Linnes'in takımdaki geleceği merak ediliyordu. Rusya'dan Linnes için transfer açıklaması geldi. İşte transfer gelişmesinin detayları... Galatasaray son dakika haberleri...
Giriş Tarihi: 23.06.2019 19:41 Güncelleme Tarihi: 23.06.2019 19:42
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"