Linnes için transfer açıklaması!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar birçok isimle temas halinde iken sözleşmeli futbolculara gelen teklifleri de değerlendirme kararı almıştı. Galatasaray yönetimi, Belhanda ve Feghouli'ye gelecek olan teklifleri reddedeceklerini açıklamıştı. Sarı-kırmızılı forma ile istikrarlı bir görüntü çizen Norveçli futbolcu Martin Linnes'in takımdaki geleceği merak ediliyordu. Rusya'dan Linnes için transfer açıklaması geldi. İşte transfer gelişmesinin detayları... Galatasaray son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 23.06.2019 19:41 Güncelleme Tarihi: 23.06.2019 19:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





