12 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Vedat Muriç için resmi açıklama geldi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Kosovalı golcü Vedat Muriç'in transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Kartal'ın açıklamalarından satır başları...

Giriş Tarihi: 12.06.2019 22:10
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Vedat Muriç için resmi açıklama geldi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Vedat Muriç transferinde son dakika gelişmesi yaşanıyor.

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Vedat Muriç için resmi açıklama geldi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Kosovalı golcü Muriç transferin gözdesi konumunda bulunuyordu.

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Vedat Muriç için resmi açıklama geldi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Bu sezon Rizespor formasıyla çok iyi bir sezon geçiren Vedat Muriç 36 karşılaşmada 17 gol ve 8 asistle oynamıştı.

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Vedat Muriç için resmi açıklama geldi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Bu performasıyla dikkatleri üzerine çeken Kosovalı golcü birçok kulübü peşine takmıştı.

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Vedat Muriç için resmi açıklama geldi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği 25 yaşındaki golcü futbolcu Galatasaray'da forma giymek istediğini açıklamıştı.

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