12 Haziran 2019, Çarşamba
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Vedat Muriç için resmi açıklama geldi! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Kosovalı golcü Vedat Muriç'in transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Kartal'ın açıklamalarından satır başları...
Giriş Tarihi: 12.06.2019 22:10
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