12 Haziran 2019, Çarşamba
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Galatasaray dünyada ikinci! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
Mayıs ayında küresel ölçekte kulüplerin sosyal medya hesapları üzerinden aldığı etkileşimlerinde Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Barcelona'nın ardından ikinci sırada yer aldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş da 20 takımlık listede yer alırken, üç takım arasındaki fark şaşkınlık yarattı.
Giriş Tarihi: 12.06.2019 15:44
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