12 Temmuz 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Ve transferi resmen açıklandı! Galatasaray'a Diagne piyangosu
Galatasaray'ın başına bela olan ve sarı kırmızılıların gözden çıkardığı Mbaye Diagne'den son dakika gelişmesi! Ocak ayında Galatasaray'a 13 milyon Euro'ya mal olan ve şu anda sarı kırmızılı kulüp tarafından satış listesine konan Mbaye Diagne'de büyük piyango! Galatasaray'ı sevindiren gelişme oyuncunun menajerinden geldi ve transfer için tarih verildi. Ayrıntılar şöyle;
Giriş Tarihi: 12.07.2019 15:28 Güncelleme Tarihi: 12.07.2019 16:15
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"