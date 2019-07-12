Galatasaray'a transfer şoku! Tam 37 milyon

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son yıllarda gönderdiği oyunculardan büyük kayıp yaşadı. Son olarak 4 milyon Euro'ya alınan Eren Derdiyok, bedelsiz olarak Göztepe'ye gitti. İşte Galatasaray'ın isim isim son yıllarda transferde yaşadığı kayıplar...