12 Temmuz 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a transfer şoku! Tam 37 milyon

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son yıllarda gönderdiği oyunculardan büyük kayıp yaşadı. Son olarak 4 milyon Euro'ya alınan Eren Derdiyok, bedelsiz olarak Göztepe'ye gitti. İşte Galatasaray'ın isim isim son yıllarda transferde yaşadığı kayıplar...

Giriş Tarihi: 12.07.2019 18:38 Güncelleme Tarihi: 12.07.2019 18:38
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Galatasaray'a transfer şoku! Tam 37 milyon

Son şampiyon Galatasaray, para ödeyerek aldığı birçok futbolcusunu bedelsiz göndermek zorunda kaldı.

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Galatasaray'a transfer şoku! Tam 37 milyon

Sarı-kırmızılılar, son 5 yıllık dilimde, bonservisine ciddi yatırım yaptığı bazı isimleri bedavaya elden çıkarmak zorunda kaldı.

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Galatasaray'a transfer şoku! Tam 37 milyon

Galatasaray'ın bonservisiyle alıp, bedavaya bıraktığı isimlerden toplamda 33.7 milyon euroluk (Yaklaşık 215 milyon lira) bir kayıp yaşadı.

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Galatasaray'a transfer şoku! Tam 37 milyon

İşte Galatasaray'ın son yıllarda harcama yapıp, bedavaya gönderdiği isimlerden oluşan liste:

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Galatasaray'a transfer şoku! Tam 37 milyon

WESLEY SNEİJDER: Hollandalı yıldız Sneijder'i 2012-13 sezonunun devre arasında 7.5 milyon euroya getiren Galatasaray, 2017-18 sezonu başında tecrübeli oyuncuyu bedelsiz bir şekilde Fransa'nın Nice takımına yolladı.

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