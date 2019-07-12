12 Temmuz 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da Emre Mor'un alacağı ücret kriz yarattı
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüsleyip 23'üncü kez mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da Emre Mor krizi bitmek bilmiyor. Genç yeteneği avukatıyla beraber İstanbul'a getirten Galatasaray, sözleşme konusunda Emre ile her konuda anlaşmaya varırken WBD Menajerlik şirketinin araya girmesi tüm transfer planını bozmuştu. Emre'nin bu kez sarı-kırmızılı ekipte kazanacağı para kriz yarattı.
Giriş Tarihi: 12.07.2019 13:58 Güncelleme Tarihi: 12.07.2019 16:16
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"