10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Ve Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu! İşte büyük gün
Sarı-kırmızılıların transfer döneminin başından beri takıma katmak için çabaladığı Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasaray Monaco ile anlaşmaya vardı. İşte Kolombiyalı yıldızın İstanbul'a geliş tarihi...
Giriş Tarihi: 10.08.2019 00:26 Güncelleme Tarihi: 10.08.2019 00:39
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