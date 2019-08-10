10 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Ve Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu! İşte büyük gün

Sarı-kırmızılıların transfer döneminin başından beri takıma katmak için çabaladığı Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasaray Monaco ile anlaşmaya vardı. İşte Kolombiyalı yıldızın İstanbul'a geliş tarihi...

Giriş Tarihi: 10.08.2019 00:26 Güncelleme Tarihi: 10.08.2019 00:39
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Ve Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu! İşte büyük gün

Galatasaray'ın Radamel Falcao transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Ve Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu! İşte büyük gün

Haftalardır süren yılın transfer girişiminde düğüm çözüldü. Sarı kırmızılı ekip Monaco ile anlaşmaya vardı.

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Ve Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu! İşte büyük gün

Monaco teknik direktörü Leonardo Jardim, yıldız golcü ile ilgili geçtiğimiz gün şunları söylemişti;

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Ve Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu! İşte büyük gün

"Radamel Falcao kendi düşüncesini bizimle paylaştı. Herkes onu ne kadar sevdiğimi biliyor."

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Ve Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu! İşte büyük gün

"Falcao, %100 profesyonel bir futbolcu ve son yıllarda bizim en golcümüz."

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