10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Falcao'nun yanında o da geliyor! Galatasaray'a 2 dünya yıldızı
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Radamel Falcao transferini bitirmek için Monaco'ya giden Abdurrahim Albayrak, Fransız kulubü ile farklı bir isim içinde pazarlık masasına oturucak. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Aslan transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. İşte Sarı-Kırmızılılar'ın transfer gündemi...
Giriş Tarihi: 10.08.2019 01:14 Güncelleme Tarihi: 10.08.2019 09:35
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