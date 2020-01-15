15 Ocak 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Ve bonservis bedeliyle gidiyor! G.Saray'a ödenecek rakam...

Devre arası transfer döneminde RB Leipzig'den Marcelo Saracchi ve Monaco'dan Henry Onyekuru'yu kiralayan, Jesse Sekidika'yı da kadrosuna katarak hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da, sırada gidecek isimler var. Elindeki yabancı sayısını azaltmak isteyen sarı-kırmızılılarda ilk hedef, performanslarından memnun kalmadığı yıldız oyuncularıyla yollarını ayırmak olacak. Bu kapsamda Ryan Babel'i Ajax'a kiralayan Cimbom'da, Babel'in ardından yollanmak istenen oyuncuların listesi de belirlendi. İşte o isimler ve transferlerindeki tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 15.01.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 11:26
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Ve bonservis bedeliyle gidiyor! G.Saray'a ödenecek rakam...

BABEL'İN ARDINDAN YOLCULAR BELLİ OLDU

Ryan Babel, Hollanda 1. Futbol Ligi ekiplerinden Ajax'a sezon sonuna kadar kiralandı ve Galatasaray bu transferden 1 milyon 550 bin Euro kasasına koydu. Sarı-kırmızılı ekiple şimdiye dek 20 maçta görev alan Babel 5 gol attı.

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Ve bonservis bedeliyle gidiyor! G.Saray'a ödenecek rakam...

MARIANO VE NAGATOMO DA GİDİCİ

Sezon başından bu yana beklerden istediği katkıyı alamayan Galatasaray'da Mariano ve Nagatomo'nun da biletleri kesildi. 2017'de transfer olduğu Galatasaray ile 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Mariano bu sezon 23 maçta 1 asist yaparken Nagatomo ise 24 maçta 2 gol attı.

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Ve bonservis bedeliyle gidiyor! G.Saray'a ödenecek rakam...

MARIANO İÇİN SAO PAULO BİR ADIM ÖNDE

Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mariano'ya ülkesinden Sao Paulo, Goias ve Gremio talip oldu. Sao Paulo'nun bu takımlar arasında bir adım önce olduğu iddia edildi. Cimbom'un Mariano'nun alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.

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Ve bonservis bedeliyle gidiyor! G.Saray'a ödenecek rakam...

NAGATOMO, İTALYA'YA

Yuto Nagatomo, İtalya'ya dönüyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Aslan'ın İnter'den transfer ettiği 33 yaşındaki futbolcu, Bologna ile anlaşma sağladı. Galatasaray, bu transferden de oyuncunun alacaklarına karşılık 1 milyon Euro bonservis elde ederek, bunu yeni takviyelerde kullanmak istiyor.

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Ve bonservis bedeliyle gidiyor! G.Saray'a ödenecek rakam...

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