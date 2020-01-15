Ve bonservis bedeliyle gidiyor! G.Saray'a ödenecek rakam...

Devre arası transfer döneminde RB Leipzig'den Marcelo Saracchi ve Monaco'dan Henry Onyekuru'yu kiralayan, Jesse Sekidika'yı da kadrosuna katarak hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da, sırada gidecek isimler var. Elindeki yabancı sayısını azaltmak isteyen sarı-kırmızılılarda ilk hedef, performanslarından memnun kalmadığı yıldız oyuncularıyla yollarını ayırmak olacak. Bu kapsamda Ryan Babel'i Ajax'a kiralayan Cimbom'da, Babel'in ardından yollanmak istenen oyuncuların listesi de belirlendi. İşte o isimler ve transferlerindeki tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 15.01.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 11:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





