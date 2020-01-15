15 Ocak 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a transferde kötü haber! İşte yeni adresi...

Sezonun ilk yarısını 27 puanla 7. sırada bitiren Galatasaray, devre arasına hızlı giriş yaptı. Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katan sarı kırmızılı ekip transferde son dakika golü yedi. Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen yıldız isim son teklifi kabul ettiği iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.01.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 10:06
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Galatasaray'a transferde kötü haber! İşte yeni adresi...

Galatasaray'ın transfer listesinin ilk sırasında olduğu iddia edilen Jeison Murillo ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaray'a transferde kötü haber! İşte yeni adresi...

Luyindama'nın yerine stoper arayışları doğrultusunda bir süredir Kolombiyalı futbolcu Murillo ile görüşen Galatasaray, temasları imza aşamasına getirmişti.

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Galatasaray'a transferde kötü haber! İşte yeni adresi...

Colombiya'da yayın yapan El Deportivo'nun haberine göre Murillo, Galatasaray'la anlaşmasına rağmen son dakikada Celta Vigo'dan gelen teklifi kabul etti.

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Galatasaray'a transferde kötü haber! İşte yeni adresi...

İddiayı bir adım öteye taşıyan El Deportivo'nun haberinde, Sampdoria'nın gözden çıkardığı Murillo'nun Celta Vigo ile anlaşmaya varmasının ardından İtalyan kulübünün kiralık gönderme evraklarını imzalamasının beklendiği kaydedildi.

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Galatasaray'a transferde kötü haber! İşte yeni adresi...

İki kulüp arasındaki anlaşmanın ardından Murillo'nun sağlık kontrolleri için İspanya'ya gideceği ve bir kaç saat içinde Kolombiyalı savunmacının resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

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