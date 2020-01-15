Galatasaray'a transferde kötü haber! İşte yeni adresi...

Sezonun ilk yarısını 27 puanla 7. sırada bitiren Galatasaray, devre arasına hızlı giriş yaptı. Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katan sarı kırmızılı ekip transferde son dakika golü yedi. Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen yıldız isim son teklifi kabul ettiği iddia edildi. İşte detaylar...