12 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ı sarsan gelişme! Transferler iptal olabilir

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz ay yapılan Divan Kurulu'nda ibra edilmeyen ve konuyu yargıya taşıyan Mustafa Cengiz ve yönetimi gözlerini yarın yapılacak olan duruşmaya çevirdi. Yarın mahkemeden çıkacak karar Galatasaray'da transferleri de etkileyebilir.

Giriş Tarihi: 12.06.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 12.06.2019 09:51
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Galatasaray'ı sarsan gelişme! Transferler iptal olabilir

Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor... Bir yandan şampiyonluk sevinci devam ederken, bir yandan heyecanla yeni transferler bekleniyor.

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Galatasaray'ı sarsan gelişme! Transferler iptal olabilir

Sarı-kırmızılı yönetim ise diken üzerinde. Galatasaray'ın mart ayındaki olağan genel kurulunda Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi idari açıdan ibra edilmemiş denetim kuruluna da ibrasızlık çıkmıştı.

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Galatasaray'ı sarsan gelişme! Transferler iptal olabilir

Tüzüğe göre Mustafa Cengiz'in seçim kararı alması gerekiyordu.

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Galatasaray'ı sarsan gelişme! Transferler iptal olabilir

Ama Cengiz ve kurmayları bu ibrasızlığı kabul etmeyip, konuyu mahkemeye taşımıştı.

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Galatasaray'ı sarsan gelişme! Transferler iptal olabilir

İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi yöneticilerden Okan Böke'nin aldırmış olduğu tedbir kararını kaldırdı.

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