12 Haziran 2019, Çarşamba
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Galatasaray'ı sarsan gelişme! Transferler iptal olabilir
Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz ay yapılan Divan Kurulu'nda ibra edilmeyen ve konuyu yargıya taşıyan Mustafa Cengiz ve yönetimi gözlerini yarın yapılacak olan duruşmaya çevirdi. Yarın mahkemeden çıkacak karar Galatasaray'da transferleri de etkileyebilir.
Giriş Tarihi: 12.06.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 12.06.2019 09:51
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