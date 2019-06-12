Galatasaray'ı sarsan gelişme! Transferler iptal olabilir

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz ay yapılan Divan Kurulu'nda ibra edilmeyen ve konuyu yargıya taşıyan Mustafa Cengiz ve yönetimi gözlerini yarın yapılacak olan duruşmaya çevirdi. Yarın mahkemeden çıkacak karar Galatasaray'da transferleri de etkileyebilir.