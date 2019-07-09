09 Temmuz 2019, Salı
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Ve beklenen haber geldi! İşte Diagne'nin yeni adresi... Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Galatasaray'da gönderilecekler listesinin ilk sırasında yer alan Mbaye Diagne'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Attığı gollere rağmen takındığı tavırla Fatih Terim ve taraftarların tepkisini çeken Diagne, 3 İngiliz ekibinin takibinde. Suudi Arabistan'a gitmek istemeyen Senegalli golcü de İngiltere Premier Ligi'ne gitmeye sıcak bakıyor.
Giriş Tarihi: 09.07.2019 12:57 Güncelleme Tarihi: 09.07.2019 13:19
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