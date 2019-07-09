09 Temmuz 2019, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü: Stefano Okaka
Gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı kadro kurmak isteyen Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna kaliteli bir golcü almayı planlayan ve Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye kaptıran sarı kırmızılı ekip Watford'un satış listesine koyduğu Stefano Okaka için girişimlere başladı.
Giriş Tarihi: 09.07.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 09.07.2019 09:53
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"