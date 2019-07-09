İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü: Stefano Okaka

Gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı kadro kurmak isteyen Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna kaliteli bir golcü almayı planlayan ve Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye kaptıran sarı kırmızılı ekip Watford'un satış listesine koyduğu Stefano Okaka için girişimlere başladı.