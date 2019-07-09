09 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü: Stefano Okaka

Gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı kadro kurmak isteyen Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna kaliteli bir golcü almayı planlayan ve Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye kaptıran sarı kırmızılı ekip Watford'un satış listesine koyduğu Stefano Okaka için girişimlere başladı.

Giriş Tarihi: 09.07.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 09.07.2019 09:53
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İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü: Stefano Okaka

Mbaye Diagne ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Senegalli oyuncunun yerini Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriqi ile doldurmayı planlıyordu.

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İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü: Stefano Okaka

Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve Sarı-Kırmızılılar, Kosovalı forveti ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırdı.

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İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü: Stefano Okaka

Bu olay sonrasında rotasını yurt dışına çeviren Cim Bom, menajerler aracılığıyla önerilen Watford'un Nijerya asıllı İtalyan golcüsü Stefano Okaka'yı gündemine aldı.

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İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü: Stefano Okaka

3 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Udinese'de kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki golcü için Watford'a 3 milyon euro önerildi.

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İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü: Stefano Okaka

Ancak, İngiliz ekibi Okaka için Galatasaray'dan 5 milyon euro istedi. Taraflar arasındaki pazarlıklar sürüyor.

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