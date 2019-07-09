09 Temmuz 2019, Salı
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Galatasaray'da Vedat Muriç sevinci!
Transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray, şimdiye kadar Ozornfawor, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı. Yusuf Erdoğan transferinden vazgeçen Aslan, uzun süredir ilgilendiği Vedat Muriç'i ise Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. Galatasaray'da takım içinde bu transfere sevinenlerin de olduğu ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 09.07.2019 15:16 Güncelleme Tarihi: 09.07.2019 15:16
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