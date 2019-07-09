09 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Vedat Muriç sevinci!

Transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray, şimdiye kadar Ozornfawor, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı. Yusuf Erdoğan transferinden vazgeçen Aslan, uzun süredir ilgilendiği Vedat Muriç'i ise Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. Galatasaray'da takım içinde bu transfere sevinenlerin de olduğu ortaya çıktı...

Giriş Tarihi: 09.07.2019 15:16 Güncelleme Tarihi: 09.07.2019 15:16
  • 1
  • 14
Galatasaray'da Vedat Muriç sevinci!

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, uzun süredir ilgilenilen Vedat Muriç'in Fenerbahçe ile sözleşme imzalamasının şoku yaşanıyor.

  • 2
  • 14
Galatasaray'da Vedat Muriç sevinci!

B planını devreye sokan Aslan'ın bir ya da iki golcü alması bekleniyor.

  • 3
  • 14
Galatasaray'da Vedat Muriç sevinci!

Fatih Terim'in çok bir şey kaybetmedik dediği Vedat transferine Galatasaray içerisinde sevinenler de oldu...

  • 4
  • 14
Galatasaray'da Vedat Muriç sevinci!

Sarı-Kırmızılılarda forvet bölgesinde oynayan Mitroglou ve Diagne'nin gönderilmesi gündemdeydi.

  • 5
  • 14
Galatasaray'da Vedat Muriç sevinci!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, yedek golcü olarak alınmasını istediği Vedat Muriç Fenerbahçe'ye gidince bu durum Kostas Mitroglou'na yaradı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör