22 Aralık 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Usta yorumcudan olay sözler! "Galatasaray kartondan aslan"

Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Göztepe'ye 2-1 yenilen Galatasaray, puan kayıplarına devam etti. Karşılaşmanın 9. dakikasında Cameron Jerome'un attığı golle 1-0 öne geçen Göztepe karşısında Galatasaray, 27. dakikada Lamine Gassama'nın kendi kalesine attığı golle 1-1 eşitliği yakaladı. İlk yarısı 1-1 berabere biten müsabakada 61. dakikada Halil Akbunar'la tekrar üstünlük kuran Göztepe, skoru korudu ve rakibini 2-1 yendi. Spor yazarları da Göztepe ile Galatasaray arasındaki zorlu karşılaşmayla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte dikkat çeken o yazılar...

Giriş Tarihi: 22.12.2019 10:31
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Usta yorumcudan olay sözler! Galatasaray kartondan aslan

REHA KAPSAL - DİREKSİYONDAN KALDI

Galatasaray'ın sezon başından beri deplasmandaki istenen seyiyeye gelemeyen performansı Göztepe karşısında da devam etti.

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Usta yorumcudan olay sözler! Galatasaray kartondan aslan

Özellikle takım kurgusunda orta saha yetirsizliği hem hücumdaki üretkentliği hem de savunmadaki zaafiyetlerin öne çıkmasında en büyük etkendi.

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Usta yorumcudan olay sözler! Galatasaray kartondan aslan

Galatasaray'ın orta sahasında Selçuk sorumluluk almıyor ve saha içi vasfı yok. Belhanda silik, etkisiz, gayesiz ve coşkusuz. Ömer'in oyun bilgisi ve oyun yorumu eksik.

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Usta yorumcudan olay sözler! Galatasaray kartondan aslan

Böyle bir üçlü özellikle topu ön tarafa taşımakta ciddi anlamda sıkıntı yaşadı ve hücumculara sıkıntı yaşattırdı.

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Usta yorumcudan olay sözler! Galatasaray kartondan aslan

Hucümda da Falcao güçsüz, yalnız... Gerçi iki tane de Falcao olsa kanatlardan top gelmediği müddetçe performans alamazsınız.
Babel savruk, bencil, dengesiz.

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