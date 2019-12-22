22 Aralık 2019, Pazar
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Usta yorumcudan olay sözler! "Galatasaray kartondan aslan"
Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Göztepe'ye 2-1 yenilen Galatasaray, puan kayıplarına devam etti. Karşılaşmanın 9. dakikasında Cameron Jerome'un attığı golle 1-0 öne geçen Göztepe karşısında Galatasaray, 27. dakikada Lamine Gassama'nın kendi kalesine attığı golle 1-1 eşitliği yakaladı. İlk yarısı 1-1 berabere biten müsabakada 61. dakikada Halil Akbunar'la tekrar üstünlük kuran Göztepe, skoru korudu ve rakibini 2-1 yendi. Spor yazarları da Göztepe ile Galatasaray arasındaki zorlu karşılaşmayla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte dikkat çeken o yazılar...
Giriş Tarihi: 22.12.2019 10:31
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