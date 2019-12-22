22 Aralık 2019, Pazar

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Galatasaray'ın eski yıldızından flaş sözler! "Falcao varken..."

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Göztepe deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Yayıncı kuruluş beIN Sports yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın Göztepe mağlubiyeti sonrasında değerlendirmede bulundu. Bu mücadeleyi değerlendiren Galatasaray'ın eski futbolcusu Kerimoğlu, sergilenen oyunu yorumladı.

Giriş Tarihi: 22.12.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 12:13
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Tugay Kerimoğlu topa tuttu! Falcao'ya flaş sözler

İşte Kerimoğlu'nun maçın ardından dikkat çeken Galarasaray sözleri...

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Tugay Kerimoğlu topa tuttu! Falcao'ya flaş sözler

"Hazır olan bir Falcao'nun ceza alanı içinde olması lazım. Falcao fiziksel anlamda kuvvetli ve hazır olsa, ceza alanı içinde olacak ilk oyuncu Falcao."

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Tugay Kerimoğlu topa tuttu! Falcao'ya flaş sözler

"Galatasaray'da topu kazanır dediğimiz bir oyuncu karakteri yok. Selçuk desen, alma şansı yok, Seri zaten yok, Nzonzi yok, Lemina da sakat."

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Tugay Kerimoğlu topa tuttu! Falcao'ya flaş sözler

"Belhanda'dan mücadele etmesini isteyebilir miyim, öyle bir özelliği olsa isteme şansım vardır ama oyun içinde Belhanda da yok."

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Tugay Kerimoğlu topa tuttu! Falcao'ya flaş sözler

"ÖMER YETENEKLERİ DOĞRULTUSUNDA..."

"Ömer kendi çabası, yetenekleri doğrultusunda bazı şeyleri yapmaya çalışan bir görüntüde."

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