22 Aralık 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'ın eski yıldızından flaş sözler! "Falcao varken..."
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Göztepe deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Yayıncı kuruluş beIN Sports yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın Göztepe mağlubiyeti sonrasında değerlendirmede bulundu. Bu mücadeleyi değerlendiren Galatasaray'ın eski futbolcusu Kerimoğlu, sergilenen oyunu yorumladı.
Giriş Tarihi: 22.12.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 12:13
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı