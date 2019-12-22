Galatasaray'da yıldız isimler birbirine girdi! İzmir'de gergin anlar

Süper Lig'de son 5 haftada sadece 5 hafta toplayabilen Galatasaray, son olarak Göztepe deplasmanından da puansız ayrılmıştı. Galatasaray bu sonuçla 24 puanda kalırken, ligdeki 4. mağlubiyetini alarak zirveden de bir hayli uzaklaşmış oldu. Göztepe ise 23 puana yükselerek Avrupa yolunda ümitlerini sürdürdü. Karşılaşmada dikkat çeken detaylardan biri ise Galatasaray'ın yıldız oyuncuları arasında yaşandı. İşte maçın detayları ve yaşanan o olay...

Giriş Tarihi: 22.12.2019 09:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





