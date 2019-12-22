22 Aralık 2019, Pazar

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Galatasaray'da yıldız isimler birbirine girdi! İzmir'de gergin anlar

Süper Lig'de son 5 haftada sadece 5 hafta toplayabilen Galatasaray, son olarak Göztepe deplasmanından da puansız ayrılmıştı. Galatasaray bu sonuçla 24 puanda kalırken, ligdeki 4. mağlubiyetini alarak zirveden de bir hayli uzaklaşmış oldu. Göztepe ise 23 puana yükselerek Avrupa yolunda ümitlerini sürdürdü. Karşılaşmada dikkat çeken detaylardan biri ise Galatasaray'ın yıldız oyuncuları arasında yaşandı. İşte maçın detayları ve yaşanan o olay...

Giriş Tarihi: 22.12.2019 09:56
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Galatasaray'da yıldız isimler birbirine girdi! İzmir'de gergin anlar

Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Göztepe'ye 2-1 yenilen Galatasaray, puan kayıplarına devam etti.

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Galatasaray'da yıldız isimler birbirine girdi! İzmir'de gergin anlar

Karşılaşmanın 9. dakikasında Cameron Jerome'un attığı golle 1-0 öne geçen Göztepe karşısında Galatasaray, 27. dakikada Lamine Gassama'nın kendi kalesine attığı golle 1-1 eşitliği yakaladı.

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Galatasaray'da yıldız isimler birbirine girdi! İzmir'de gergin anlar

İlk yarısı 1-1 berabere biten müsabakada 61. dakikada Halil Akbunar'la tekrar üstünlük kuran Göztepe, skoru korudu ve rakibini 2-1 yendi.

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Galatasaray'da yıldız isimler birbirine girdi! İzmir'de gergin anlar

SON 5 MAÇTA 5 PUANDA KALDI

Galatasaray, ligde çıktığı son 5 maçında yalnızca 5 puan toplayabildi.

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Galatasaray'da yıldız isimler birbirine girdi! İzmir'de gergin anlar

Ligin 11. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, ardından çıktığı 5 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

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