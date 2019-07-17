17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Usta yorumcudan flaş sözler! "Galatasaray lehine hata yaparsan..."
Merkez Hakem Kurulu yeni sezonda üst klasmanda yer alacak hakemleri açıkladı. Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım liste dışı kaldı. Artık Süper Lig ve 1. Lig'de düdük çalamayacaklar. A Spor yorumcusu ve Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, MHK'nın bu kararını Sabah Gazetesi'nde yorumladı. İşte o çok çarpıcı analiz...
Giriş Tarihi: 17.07.2019 16:33
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