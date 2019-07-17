Galatasaray transferi KAP'a bildirdi

Galatasaray'da gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için girişimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Fatih Terim liderliğinde transferlerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar şu ana kadar Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Ozornwafor, Adem Büyük gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Birçok isimle de yollarını ayıran Aslan, Fernando Reges'i Sevilla'ya satmış, Badou Ndiaye ile ise sözleşme yenilememişti. Bu gelişmelerden sonra Fatih Terim'in orta saha için acil transfer talimatı vermiş ve girişimler başlamıştı. Sarı-kırmızılılar merakla beklenen orta saha transferini resmen duyurdu.