17 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray transferi KAP'a bildirdi

Galatasaray'da gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için girişimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Fatih Terim liderliğinde transferlerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar şu ana kadar Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Ozornwafor, Adem Büyük gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Birçok isimle de yollarını ayıran Aslan, Fernando Reges'i Sevilla'ya satmış, Badou Ndiaye ile ise sözleşme yenilememişti. Bu gelişmelerden sonra Fatih Terim'in orta saha için acil transfer talimatı vermiş ve girişimler başlamıştı. Sarı-kırmızılılar merakla beklenen orta saha transferini resmen duyurdu.

Giriş Tarihi: 17.07.2019 19:36
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Galatasaray transferi KAP'a bildirdi

Galatasaray önümüzdeki sezona daha güçlü bir kadro kurmak için girişimlerini Fatih Terim önderliğinde sürdürüyor.

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Galatasaray transferi KAP'a bildirdi

Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüsleyerek 3. kez üste üste kupayı müzesine götürmek istiyor.

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Galatasaray transferi KAP'a bildirdi

Transferde şu ana kadar Ryan Babel, Ozornwafor, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Emre Mor gibi isimlerle anlaşan Sarı-Kırmızılılar birçok isim için de temaslarına devam ediyor.

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Galatasaray transferi KAP'a bildirdi

Sarı-Kırmızılılar orta sahanın başarılı ismi Fernando Reges'i 4.5 milyon euro'ya Sevilla'ya satmasının ardından, bu mevkiye takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı.

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Galatasaray transferi KAP'a bildirdi

Bu mevki için birçok aday belirleyen Galatasaray'da, taraftarı en çok heyecanlandıran isim ise Manchester City'nin orta sahası Fabian Delph'ti fakat bu ismin Everton ile sözleşme imzalamasının ardından bu transfer suya düşmüştü.

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