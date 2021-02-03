Usta yazarlardan Galatasaray-Başakşehir maçı yorumu!

İkinci yarıda Arda ve Etebo çıkıp, Muhammed ve Belhanda girince daha derli toplu bir takıma dönüştü Galatasaray. "Derli toplu" dedim ama maçın geri kalanındaki "Babel-Linnes" ikilisinden oluşan sağ kandın absürtlüğünü vurgulamadan geçemeyeceğim. Belki bir Atiba değil ama kulübünde "kadro dışı" dahi bırakılmış Donk, bir gol, bir asistle maçın adamıydı. Adam tam bir SURVIVOR!