03 Şubat 2021, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Usta yazarlardan Galatasaray-Başakşehir maçı yorumu!

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir'i 3-0 mağlup ederek Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi moral buldu. Spor yazarları bu zorlu karşılaşmanın ardından flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 03.02.2021 08:36 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 08:40
ABONE OL
  • 1
  • 13
Usta yazarlardan Galatasaray-Başakşehir maçı yorumu!

SERKAN KORKMAZ - SURVIVOR!

Galatasaray ilk 11'inde Etebo'nun varlığı kadar şaşırtıcı olmasa da Onyekuru, Fenerbahçe maçı öncesi kulübede başlayabilir diye düşünülüyordu. Yedek soyunan Belhanda ise muhtemelen sarı kart sınırında olması nedeniyle kulübedeydi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Usta yazarlardan Galatasaray-Başakşehir maçı yorumu!

Başakşehir'in kazandığı penaltı tuhaftı. Galatasaray penceresinden bakıldığında, kızılacaksa, VAR'a veya hakeme değil Marcao'ya kızmak daha doğru zannımca. Epureanu'nun kafasına çekiçle vurulmuşçasına kendini yerlere atmasınıysa hiç etik bulmadım.

  • 3
  • 13
Usta yazarlardan Galatasaray-Başakşehir maçı yorumu!

Orta sahadaki zaaftan dolayı Galatasaray'ın ortası, savunmadaki Hollandalı ile santrfor oynayan Hollandalı'nın katkısıyla ayakta duruyordu. Nitekim ilk devre sonunda ileri çıkan Donk sezonun en güzel asistlerinden birine imza atarak Onyekuru'yu golle buluşturdu ve skor 1-0'a geldi.

  • 4
  • 13
Usta yazarlardan Galatasaray-Başakşehir maçı yorumu!

İkinci yarıda Arda ve Etebo çıkıp, Muhammed ve Belhanda girince daha derli toplu bir takıma dönüştü Galatasaray. "Derli toplu" dedim ama maçın geri kalanındaki "Babel-Linnes" ikilisinden oluşan sağ kandın absürtlüğünü vurgulamadan geçemeyeceğim. Belki bir Atiba değil ama kulübünde "kadro dışı" dahi bırakılmış Donk, bir gol, bir asistle maçın adamıydı. Adam tam bir SURVIVOR!

  • 5
  • 13
Usta yazarlardan Galatasaray-Başakşehir maçı yorumu!

Şimdi ülkeyi çok tuhaf bir derbi bekliyor. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde iki hocanın, bırakın taktiği, hangi futbolcularla oynayacağı bile meçhul.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör